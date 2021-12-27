Центробанк России возьмет под контроль все транзакции между физлицами

Москва, 27 декабря. Специалисты Центрального банка России начнут контролировать все денежные транзакции между физическими лицами. Такое решение ведомство примет для борьбы с криптообменниками.

Также регулятор намерен таким способом бороться с незаконными онлайн-казино и бизнесменами, которые принимают оплату за свои услуги на личные счета, уклоняясь от налогов. ЦБ уже направил новую форму отчетности банкам, передает РБК.

«ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — заявил представитель QIWI.

Недавно представители Центробанка РФ объявили, что инфляция в стране может затянуться на более продолжительное время. Обесценивание валюты обусловлено рядом устойчивых факторов, добавили в регуляторе.