Киев, 27 декабря. Министерство обороны Великобритании может в любую минуту эвакуировать своих военнослужащих с территории Украины, если ситуация на ее границах будет обострена. Сами украинцы высмеяли такое решение.

Распоряжение об оперативной эвакуации контингента отдаст глава британского управления совместных операций штаба генерал-полковник Чарли Стрикланд, передает издание Daily Express. Оперативная эвакуация произойдет через Польшу. «Трусливое бегство» британских военных высмеяли украинские пользователи Telegram.

«Тю, а кто нас защищать будет? Или какого они вообще тут делали?» — задался вопросом один из юзеров.

«Союзнички», — констатировал второй комментатор, сопроводив свою мысль смеющимися смайлами.

«Смысл их нахождения тогда?» — вопросил третий.

«Жрать нахаляву и украинок портить — это же не воевать», — отметил еще один пользователь.

Автор Telegram-канала иронично заметил, что «украинцы расстроились». Однако многие продемонстрировали, что помощь Лондона в этой ситуации Киеву была не нужна изначально.

Ситуацию на Украине накаляют западные страны, которые поставляют на территорию страны якобы «оборонительное вооружение» и отправляют на «защиту» Киева собственных военных. Недавно посол России в США Анатолий Антонов в очередной раз подметил, что США все больше расширяют линейку вооружений, поставляемых на Украину.