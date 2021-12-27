Главный инфекционист США Фаучи заявил об угрозе «Омикрона» на фоне нетяжелого проявления

Вашингтон, 27 декабря. Положительный эффект, связанный с менее тяжелым течением болезни при заражении штаммом коронавируса «Омикрон», может нейтрализоваться из-за высокого уровня распространения. Об этом в интервью АВС заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Он предостерег граждан от преждевременной радости из-за новости об относительно легкой форме проявления инфекции. «Омикрон» в разы заразнее, чем его предшественники, что представляет серьезную угрозу.

«Проблема в том, что... при таком высоком показателе новых заражений это может нивелировать снижение опасности варианта. Так что, если у вас очень и очень много людей с менее серьезным штаммом, это может нейтрализовать положительный эффект менее серьезного течения», — пояснил Фаучи.

Низкий уровень вакцинации от коронавируса в США может значительно усугубить ситуацию и сделать «Омикрон» действительно опасным. Высокий уровень заражения даст чрезвычайную нагрузку на систему здравоохранения страны.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи ранее объяснил, почему жители ЮАР легко переносят COVID-19 при «Омикроне». Это объясняется большим опытом нации в борьбе с различными инфекциями.