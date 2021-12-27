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СКР организовал проверку по факту пожара с тремя погибшими в Саратовской области

Происшествия
СКР организовал проверку по факту пожара с тремя погибшими в Саратовской области
ivanovo.sledcom.ru

Саратов, 27 декабря. Следователи проводят проверку после пожара в частном доме в саратовском селе, в ходе которого погибли двое взрослых и один ребенок. Такую информацию привели на портале регионального СУ СК.

Три трупа были обнаружены во время разбора завалов после возгорания в селе Александров-Гай. В доме, который находился на улице Привокзальной, проживала целая семья. Спастись при пожаре удалось лишь двум несовершеннолетним детям, пишет RT.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели в результате пожара 37-летнего мужчины, 36-летней женщины и их десятилетней дочери», — следует из сообщения на сайте ведомства.

Несколько дней назад в Улан-Удэ произошла серьезная авария на ТЭЦ, в результате чего в части города было ограничено теплоснабжение и подача горячей воды. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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пожар следственный комитет саратовская область
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