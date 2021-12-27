Юлия Тимошенко предрекла остановку работы ТЭЦ на Украине

Киев, 27 декабря. Украинские ТЭЦ прекращают свою работу из-за минимальных запасов угля. Около четверти украинцев регулярно жалуются на постоянные отключения электроэнергии. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Около 26% граждан заявили о частом отключения света в квартирах. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль утверждает, что ситуация стабильная и никаких проблем в этой области нет. Однако по заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), страна находится на пороге отключения ТЭЦ. На сегодняшний момент уже 20 блоков прекратили работу.

«Вчера снова Национальная комиссия регулирования электроэнергетического сектора, указом президента ввела повышение налога на транспортирование электроэнергии от 11 до 21 процента. Я хочу спросить: куда дальше?» – спросила Тимошенко.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман констатировал энергетический кризис в стране. По его словам, ответственность за это лежит полностью на плечах киевских властей, передает RT.

Ранее Тимошенко заявила, что сложившаяся ситуация может привести к «экономическому разрушению страны». Она призвала найти и наказать виновных в усугублении энергетического кризиса на Украине.