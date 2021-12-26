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Очевидцы рассказали о первых моментах после нападения мужчины с гранатой в московском ТЦ

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 23:43
Происшествия
Очевидцы рассказали о первых моментах после нападения мужчины с гранатой в московском ТЦ
pixabay.com

Москва, 26 декабря. Сотрудница парфюмерного магазина «Золотое кольцо», откуда совершил кражу мужчина, угрожавший взорвать ТЦ «Метрополис», рассказала свою версию развития событий.

По ее словам, все работники немедленно покинули помещение как только была объявлена эвакуация. Она сказала, что инцидент с кражей остался незамеченным сотрудниками магазина, однако охранники среагировали вовремя, пишет РЕН ТВ.

«Я ничего не видела, мы все сразу же убежали, когда объявили эвакуацию«, — рассказала девушка.

Служба безопасности отвела мужчину в закрытую комнату. При обыске подозреваемый достал гранату и начал угрожать охранникам, после чего те покинули помещение. По последним данным, правоохранительные органы задержали злоумышленника.

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золотое кольцо очевидцы тц метрополис мужчина с гранатой
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