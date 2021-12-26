Биолог Скулачев описал предстоящую пятую волну коронавируса со штаммом «Омикрон»

Москва, 26 декабря. Количество переболевших COVID-19 или прошедших вакцинацию граждан напрямую повлияет на ход пятой волны коронавируса, во время которой будет распространяться штамм «Омикрон». Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев.

Люди смогут избежать серьезных последствий новой вспышки только в том случае, если большое количество из них получили иммунитет. Переболевшие или вакцинированные меньше подвержены инфицированию и хуже распространяют инфекцию, передает URA.RU.

«Не очень понятно, какой у нас процент антиваксеров, которые отсидели и умудрились не заразиться в предыдущие волны. Но скорее всего "Омикрон" их всех заразит. И если это несколько миллионов человек, это не страшно. А если это несколько десятков миллионов человек, то боюсь, что будет перегружена система здравоохранения и придется вводить локдауны и прочие неприятности», — предупредил ученый.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ранее объявил, что штамм коронавируса «Омикрон» «придет в каждую носоглотку». Уровень его заразности сопоставим с корью, поэтому избежать заражения практически невозможно.