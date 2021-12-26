Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату в московском ТЦ мужчину

Москва, 26 декабря. Правоохранительные органы задержали человека, который угрожал взорвать ТЦ «Метрополис» в Москве после совершения кражи. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Информация о том, где и как был задержан подозреваемый, уточняется. Сейчас он доставлен в следственный изолятор для допроса, чтобы установить полную картину событий и мотивы подозреваемого.

Молодой человек был задержан охранниками парфюмерного магазина «Золотое кольцо» при попытке кражи. Сотрудники службы безопасности отвели его в закрытую комнату, где произвели обыск. Однако в какой-то момент мужчина достал гранату, предположительно муляж, и стал угрожать ею, после чего скрылся.

Преступник смог покинуть торговый и центр и уйти от охранников. Видеозапись из комнаты, где проходили обыски, опубликована в Сети.