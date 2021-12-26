Захарова: ЕС оценил глупость своих политических элит в 290 миллиардов евро

Москва, 26 декабря. Европейский союз «садомазохистски» «наказал» Россию санкциями и теперь требует от нее 290 миллиардов евро за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своих соцсетях.

Она прокомментировала новость об обращении ЕС во Всемирную торговую организацию с иском к России. Евросоюз определил сумму, в которую «оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит».

«Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" — садомазохистски», — написала Захарова.

Несамостоятельность Брюсселя заключается в согласии стран Европы ввести санкции против России, несмотря на риск экономического ущерба для самих себя. Это произошло под сильным давлением США, которые настояли на пользе объединения Вашингтона и Брюсселя.

Мария Захарова ранее напомнила о сути импортозамещения. Это стало ответом России на односторонние санкции Запада «под нажимом Соединенных Штатов Америки».