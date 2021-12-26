Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 00:15
00:09
Происшествия
СКР организовал проверку по факту пожара с тремя погибшими в Саратовской области
00:07
Политика
Юлия Тимошенко предрекла остановку работы ТЭЦ на Украине
00:02
Политика
Политэксперт Мошкин рассказал, что не так с требованием ЕС к РФ из-за импортозамещения
23:47
Происшествия
Движение на КАД в Петербурге затруднено из-за массового ДТП
23:45
Происшествия
Жертвой пожара в жилом доме на западе Москвы стал один человек
23:43
Происшествия
Очевидцы рассказали о первых моментах после нападения мужчины с гранатой в московском ТЦ
23:42
Общество
Биолог Скулачев описал предстоящую пятую волну коронавируса со штаммом «Омикрон»
23:37
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату в московском ТЦ мужчину
23:32
Политика
Захарова: ЕС оценил глупость своих политических элит в 290 миллиардов евро
23:27
Политика
Daily Express: Великобритания эвакуирует военных в случае обострения на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Захарова: ЕС оценил глупость своих политических элит в 290 миллиардов евро

Политика
Захарова: ЕС оценил глупость своих политических элит в 290 миллиардов евро
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 26 декабря. Европейский союз «садомазохистски» «наказал» Россию санкциями и теперь требует от нее 290 миллиардов евро за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своих соцсетях.

Она прокомментировала новость об обращении ЕС во Всемирную торговую организацию с иском к России. Евросоюз определил сумму, в которую «оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит».

«Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" — садомазохистски», — написала Захарова.

Несамостоятельность Брюсселя заключается в согласии стран Европы ввести санкции против России, несмотря на риск экономического ущерба для самих себя. Это произошло под сильным давлением США, которые настояли на пользе объединения Вашингтона и Брюсселя.

Мария Захарова ранее напомнила о сути импортозамещения. Это стало ответом России на односторонние санкции Запада «под нажимом Соединенных Штатов Америки».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова: ЕС оценил глупость своих политических элит в 290 миллиардов евро
санкции захарова европейский союз ущерб
Комментировать