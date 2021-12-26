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Daily Express: Великобритания эвакуирует военных в случае обострения на Украине
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Daily Express: Великобритания эвакуирует военных в случае обострения на Украине

Политика
Daily Express: Великобритания эвакуирует военных в случае обострения на Украине
Global Look Press  /  Friso Gentsch/dpa

Лондон, 26 декабря. Министерство обороны Великобритании намерено эвакуировать своих военнослужащих с территории Украины в случае обострения ситуации на ее границе. Об этом пишет издание Daily Express.

Большинство королевских военных расквартированы в городе Яворов Львовской области. Кроме этого, в Киеве расположена группа офицеров штаба. Авторы утверждают, что в случае кризиса, солдаты эвакуируются через Польшу.

«Военное руководство должно провести всеобъемлющий обзор (британской учебной миссии. — Прим. ред.) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть безопасно выведен», — пишет издание.

В случае обострения ситуации, распоряжение об эвакуации контингента отдаст глава британского управления совместных операций штаба генерал-полковник Чарли Стрикланд. На данный момент британцы проводят для ВСУ различные занятия.

Недавно военный аналитик Алексей Леонков заявил, что поставки американского оружия Украине не сделает ВСУ мощнее. По мнению эксперта, новые договоры между Киевом и Вашингтоном станут новым витком эскалации.

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украина великобритания военнослужащие
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