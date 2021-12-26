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Президент Чехии Земан предупредил граждан о риске крупных терактов в Европе

Политика
Президент Чехии Земан предупредил граждан о риске крупных терактов в Европе
hrad.cz

Прага, 26 декабря. «Капитуляция НАТО в Афганистане» может привести к масштабным терактам в Европе. Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан в своем рождественском обращении к гражданам.

Он обратил внимание на ухудшение международной ситуации. Причиной этого стал провал США и НАТО в Афганистане, после чего к власти в стране пришло движение «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация).

«Этот "афганский Мюнхен", судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но прежде всего к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских "близнецов" (на штаб-квартиру Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. — Прим. ФАН.)», — заявил Земан.

Афганистан является не единственной страной, которая пострадала из-за деятельности Запада. Так, Мали превратилась в черный ящик международного терроризма, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Европейские миротворцы при этом никак не борются с поддерживающей террористов инфраструктурой, так как им самим это выгодно. И даже нападение на башни-близнецы Всемирного торгового центра, произошедшее 11 сентября 2001 года, тоже было частью чьего-то большого плана по перекройке геополитической карты мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан чехия европа теракты
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