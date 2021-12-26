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Украинский боксер Ломаченко решил переплавить завоеванные на ОИ медали в России

Спорт
Украинский боксер Ломаченко решил переплавить завоеванные на ОИ медали в России
AP/TASS  /  John Locher

Киев, 26 декабря. Двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, действующий интерконтинентальный чемпион по боксу в версии WBO Василий Ломаченко решил переплавить свои медали в нательные кресты в России. Об этом рассказали в ювелирной компании, куда спортсмен направил награды.

Крестик украинец хочет подарить своему отцу на 57-й день рождения. Медали, завоеванные Ломаченко в Лондоне и Пекине, уже отправлены ювелирам компании «Крестик резной» в Кострому.

«Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека — отца!», — написали ювелиры в своем Instagram-аккаунте.

Недавно Ломаченко в титульном бою победил ганского спортсмена Ричарда Комми в Нью-Йорке. Судьи единогласно объявили украинца новым обладателем титула WBO Inter-Continental.

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россия олимпиада украинец медали ломаченко
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