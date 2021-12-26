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Силовики задержали угрожавшего взорвать Верховную раду украинца

Происшествия
Силовики задержали угрожавшего взорвать Верховную раду украинца
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Днепр, 26 декабря. Украинские правоохранители задержали мужчину, который грозился устроить взрыв в Верховной раде. До этого неизвестный самостоятельно позвонил в полицию и угрожал дистанционно активировать взрывчатку, заложенную в здании.

Как сообщалось на странице полиции Днепропетровской области в Facebook, преступником оказался 49-летний местный житель. Найти злоумышленника удалось благодаря мобильному телефону, который отследили полицейские.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

Тем временем в московском торговом центре «Мегаполис» эвакуировали людей из-за мужчины с гранатой. Злоумышленник был пойман на краже, после чего начал угрожать охране взрывом, сообщает RT.

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