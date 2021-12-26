Издание The Independent указало на родство мышления россиян и украинцев

Лондон, 26 декабря. Граждане России и Украины сходятся во взглядах по ряду вопросов больше, чем с жителями Западной Европы. Об этом в своем материале пишет британское издание The Independent.

Мнения украинцев и россиян также схожи со взглядами поляков и венгров. В частности, вышеперечисленные группы одинаково консервативно относятся к однополым бракам, гендерной подвижности и уважению к вероисповеданию.

«Врожденный социальный консерватизм… роднит российское мировоззрение — в таких вопросах, как однополые браки, гендерная подвижность и уважение к религии, — скорее с мировоззрением жителей Польши, Венгрии и Украины, нежели со взглядами жителей Западной Европы», — пишет издание.

Автор материала акцентирует внимание на высоком уровне патриотизма среди россиян. По мнению журналиста, россияне не станут более либеральными в вопросах любви к родине.

Недавно опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большая часть россиян считает украинцев братским народом. В свою очередь 30 процентов жителей страны заявили о нейтральности по отношению к гражданам соседнего государства.