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Издание The Independent указало на родство мышления россиян и украинцев

Политика
Издание The Independent указало на родство мышления россиян и украинцев
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Лондон, 26 декабря. Граждане России и Украины сходятся во взглядах по ряду вопросов больше, чем с жителями Западной Европы. Об этом в своем материале пишет британское издание The Independent.

Мнения украинцев и россиян также схожи со взглядами поляков и венгров. В частности, вышеперечисленные группы одинаково консервативно относятся к однополым бракам, гендерной подвижности и уважению к вероисповеданию.

«Врожденный социальный консерватизм… роднит российское мировоззрение — в таких вопросах, как однополые браки, гендерная подвижность и уважение к религии, — скорее с мировоззрением жителей Польши, Венгрии и Украины, нежели со взглядами жителей Западной Европы», — пишет издание.

Автор материала акцентирует внимание на высоком уровне патриотизма среди россиян. По мнению журналиста, россияне не станут более либеральными в вопросах любви к родине.

Недавно опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большая часть россиян считает украинцев братским народом. В свою очередь 30 процентов жителей страны заявили о нейтральности по отношению к гражданам соседнего государства.

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украина польша венгрия
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