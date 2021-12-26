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Вице-президент США Харрис анонсировала «невиданные» санкции против России из-за Украины

Политика
Вице-президент США Харрис анонсировала «невиданные» санкции против России из-за Украины
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 26 декабря. США обсуждают возможность введения антироссийских санкций, которых «мир еще не видел». Об этом в эфире телеканала CBS заявила американский вице-президент Камала Харрис.

Речь идет об ограничительных мерах против России из-за ситуации на Украине. Вашингтон ведет соответствующие переговоры с союзниками. Харрис ответила на вопрос представителей прессы о возможности начала «горячей войны в Европе».

«Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», — заявила политик.

США четко дали понять, что «готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше», добавила вице-президент. Российские власти в свою очередь опровергают все необоснованные заявления Запада об «агрессии» по отношению к Украине.

Политолог Максим Жаров ранее пояснил, что Россия «не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии». Москва открыто предупредила об этом и Североатлантический альянс, и США, уточняет RT.

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