Полиция Лондона передала психиатрам проникшего в замок Елизаветы II мужчину

Лондон, 26 декабря. Молодой человек проник на территорию Виндзорского замка с арбалетом. После задержания в резиденции королевы Елизаветы II мужчину отправили на попечение медработников, сообщили в лондонской полиции.

Инцидент произошел во время празднования Рождества 25 декабря. Сотрудники задержали вооруженного мужчину и пресекли его попытки проникнуть в Виндзорский замок. Во время обысков у злоумышленников обнаружили арбалет.

«Мужчина был взят под стражу и прошел обследование на предмет психического здоровья - с тех пор он был отделен в соответствии с законом о психическом здоровье и остается на попечении медицинских работников», — отметили правоохранители.

Елизавета II со своей семьей отмечала Рождество. Сейчас жизни, здоровью королевы и ее гостей ничего не угрожает. Лондонские следователи выясняют все подробности произошедшего.

Британская королева во время праздника обратилась к подданным с торжественной речью. В ней она разделила скорбь тех, кто потерял родных и близких в 2021 году. Во время трансляции Елизавета II вспомнила о своем покойном муже Филиппе.