Ведущие «Звезд в Африке» озвучили имя победителя проекта

Москва, 26 декабря. Шоу «Звезды в Африке» подошло к концу. За победу боролись 42-летний экс-футболист Вячеслав Малафеев и 19-летняя блогерша Юлия Гаврилина. Исход проекта решило последнее испытание на выносливость.

Последним испытанием для Малафеева и Гаврилиной стал «Звездный баланс». Участникам шоу предстояло максимально долго стоять на тонких железных подставках с фигурками животных в руках.

Согласно задумке организаторов шоу «Звезды в Африке», победителю предстояло направить выигранные деньги в фонд по защите тех животных, фигурки которых он держал в руках. Оба участника уронили по одной статуэтке. И хотя Юлия Гаврилина проявила стойкость, ей не хватило сил обыграть экс-футболиста.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Блогерша со слезами на глазах услышала имя победителя проекта. Им стал бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев. Спортсмен смог простоять порядка 16 минут. В конце выпуска он попросил направить свой выигрыш в фонд поддержки снежных барсов.

«Я должен выиграть. Я бы не смог приехать домой и сказать, что я проиграл», — признался Малафеев.

Блогер Юлия Гаврилина до финальных испытаний подверглась жестким нападкам хейтеров. В ее победу мало кто верил, и девушка захотела резко ответить на комментарии. Всех недоброжелателей она решила послать «к черту».