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Видеозапись с угрозами взорвать гранату в московском ТЦ «Метрополис» появилась в Сети

Происшествия
Видеозапись с угрозами взорвать гранату в московском ТЦ «Метрополис» появилась в Сети
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Москва, 26 декабря. Опубликовано видео, на котором охранники пытаются задержать вора в московском торговом центре «Метрополис», а тот в ответ достает гранату и угрожает взорвать здание.

На ролике видно, как охрана обыскивает подозреваемого. Однако в какой-то момент злоумышленник достает гранату, предположительно муляж, после чего все спешно покидают помещение, пишет РЕН ТВ. По данным свидетелей, подозреваемый скрылся с места происшествия и направился в сторону метро «Войковская».

Информация о ЧП в ТЦ «Метрополис» поступила несколькими часами ранее. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы. Их экстренно эвакуировали. По одной из версий, подозреваемый совершил кражу из магазина парфюмерии «Золотое яблоко».

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