Грозный, 26 декабря. Продолжение антироссийской политики президента Украины Владимира Зеленского может обернуться присоединением его страны к России. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров высказал свое мнение на пресс-конференции в Грозном. По его словам, на данный момент эту проблему не дают решить определенные государственные договоренности.

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что западные страны пытаются разместить на территории Украины свои военные базы. Однако президент России Владимир Путин не позволит это осуществить, а пехота готова защищать целостность и безопасность государства.

Рамзан Кадыров ранее обвинил режиссера Александра Сокурова в разжигании внутреннего конфликта в России. Речь идет о призыве кинематографиста «отпустить» республики Кавказа.