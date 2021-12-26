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МВД: угрожавшему гранатой москвичу удалось скрыться от охранников ТЦ

Происшествия
МВД: угрожавшему гранатой москвичу удалось скрыться от охранников ТЦ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 декабря. Жителю Москвы, который украл товар в ТЦ «Метрополис» и отбился от охранников под угрозой взрыва гранаты, удалось скрыться до приезда правоохранителей. Такую информацию привели в столичном ГУ МВД.

По заявлениям некоторых очевидцев, дебошир является мигрантом. В торговом центре на данный момент работает следственно-оперативная группа.

«Неизвестный мужчина пытался похитить товар. Сотрудниками охранной организации данный гражданин был задержан. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся», — следует из сообщения главного управления министерства.

В результате инцидента никто не пострадал. Свидетели произошедшего заявили, что инцидент случился в магазине парфюмерии «Золотое яблоко». По их словам, преступник убежал в сторону станции метро «Войковская».

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