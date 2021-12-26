Парламент Бурунди попросил власти признать геноцидом массовые убийства народа хуту в 1972 году



Гитега, 26 декабря. Комиссия по установлению истины и примирению (КИП) представила парламенту Бурунди доклад, в котором квалифицировала массовые убийства народности хуту, совершенные в 1972-1973 годах, как геноцид. Депутаты намерены официально признать эти выводы группы экспертов.

В 2022 году в африканской стране отметят 50-ую годовщину кризиса. Тогда местные повстанцы совершили нападение в Румонге на представителей элиты тутси, находившихся у власти во время президентства Мишеля Микомберо.

В ответ правительство начало проводить неизбирательные репрессии против хуту, составляющих большинство в Бурунди. По информации, представленной в докладе КИП, практически все государственные институты от президента до местных администраций, судебной системы и армии способствовали арестам и убийствам, направленным против представителей указанной народности.

«Было выявлено не менее 692 массовых захоронений, а в 190 уже открытых были извлечены человеческие останки 20 тысяч жертв», — указывается в документе.

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Пережившие резню хуту утверждают, что выводы комиссии и решение народных избранников принесли им облегчение. Тем не менее они настаивают на продолжении расследования.

«Мы приветствуем работу КИП хоть и понимаем, что многое еще предстоит сделать. Это всего лишь первый шаг к раскрытию правды, которая долгое время скрывалась со стороны элиты тутси», — заявил Франсуа-Ксавье Нсабимана.

Ранее стало известно, что правительство Центральноафриканской Республики использует опыт Бурунди в проведении социальных реформ.