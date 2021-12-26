Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 22:46
22:46
Происшествия
Петербуржец открыл стрельбу и ограбил мигранта после словесной перепалки
22:34
Происшествия
Полиция проводит проверку после заявления петербурженки о попытке изнасилования в такси
22:31
Происшествия
Подросток погиб во время катания на «ватрушке» в Москве
22:24
Политика
Издание The Independent указало на родство мышления россиян и украинцев
22:23
Политика
Вице-президент США Харрис анонсировала «невиданные» санкции против России из-за Украины
22:17
Происшествия
Полиция Лондона передала психиатрам проникшего в замок Елизаветы II мужчину
22:07
Шоу-бизнес
Ведущие «Звезд в Африке» озвучили имя победителя проекта
21:57
Происшествия
Видеозапись с угрозами взорвать гранату в московском ТЦ «Метрополис» появилась в Сети
21:56
Политика
Глава Чечни Кадыров высказал свое «глубокое убеждение» по поводу состава Украины
21:52
Весь мир
Турецкие власти переделали византийскую церковь XII века в мечеть
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Парламент Бурунди попросил власти признать геноцидом массовые убийства народа хуту в 1972 году

Весь мир
Парламент Бурунди попросил власти признать геноцидом массовые убийства народа хуту в 1972 году
Федеральное агентство новостей  / 

 


Гитега, 26 декабря. Комиссия по установлению истины и примирению (КИП) представила парламенту Бурунди доклад, в котором квалифицировала массовые убийства народности хуту, совершенные в 1972-1973 годах, как геноцид. Депутаты намерены официально признать эти выводы группы экспертов.

В 2022 году в африканской стране отметят 50-ую годовщину кризиса. Тогда местные повстанцы совершили нападение в Румонге на представителей элиты тутси, находившихся у власти во время президентства Мишеля Микомберо.

В ответ правительство начало проводить неизбирательные репрессии против хуту, составляющих большинство в Бурунди. По информации, представленной в докладе КИП, практически все государственные институты от президента до местных администраций, судебной системы и армии способствовали арестам и убийствам, направленным против представителей указанной народности.

«Было выявлено не менее 692 массовых захоронений, а в 190 уже открытых были извлечены человеческие останки 20 тысяч жертв», — указывается в документе.

Парламент Бурунди попросил власти признать геноцидом массовые убийства народа хуту в 1972 году
pixabay.com /

Пережившие резню хуту утверждают, что выводы комиссии и решение народных избранников принесли им облегчение. Тем не менее они настаивают на продолжении расследования.

«Мы приветствуем работу КИП хоть и понимаем, что многое еще предстоит сделать. Это всего лишь первый шаг к раскрытию правды, которая долгое время скрывалась со стороны элиты тутси», — заявил Франсуа-Ксавье Нсабимана.

Ранее стало известно, что правительство Центральноафриканской Республики использует опыт Бурунди в проведении социальных реформ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Парламент Бурунди попросил власти признать геноцидом массовые убийства народа хуту в 1972 году
африка правительство геноцид парламент бурунди тутси хуту
Комментировать