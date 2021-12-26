«Известия» опубликовали фото угрожавшего охранникам гранатой в ТЦ «Метрополис»

Москва, 26 декабря. Фотография злоумышленника, который угрожал охранникам торгового центра «Метрополис» в Москве, появилась в Сети. Он пытался ограбить один из магазинов.

Мужчина хотел украсть в парфюмерном магазине товар, однако попался охранникам. После этого злоумышленник показал муляж боеприпаса и пообещал устроить взрыв, что привело к эвакуации посетителей ТЦ.

Некоторые очевидцы также сообщили о том, что в здании торгового центра были слышны звуки стрельбы. Согласно предварительной информации, злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.