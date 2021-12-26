Скончался озвучивавший героев «Гарри Поттера» и «Трансформеров» актер Андрей Ярославцев

Москва, 26 декабря. Известный актер озвучки и мастер дубляжа Андрей Ярославцев умер в возрасте 65 лет от последствий коронавируса. Голосом специалиста говорят Альбус Дамблдор, Оптимус Прайм и другие популярные персонажи.

Печальную весть сообщил российский актер Дмитрий Череватенко в социальной сети. О дате и месте прощания с Андреем Ярославцевым будет сообщено позже.

«Сегодня, 26 декабря на 65-ом году жизни скончался Андрей Викторович Ярославцев. Он был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа», — следует из заявления Череватенко.

За профессиональную карьеру актер театра и кино принял участие в озвучке примерно 240 кинофильмов. Голосом Ярославцева в русском дубляже также говорят такие герои, как Дункан Маклауд, Брюс Уиллис из «Крепкого орешка», Мэл Гибсон в «Смертельном оружии», Стивен Сигал, Ричард Чемберлен и многие другие.

Недавно из жизни ушел актер из фильма «Карпатское золото» Михаил Горносталь. Ему было 76 лет.