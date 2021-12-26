Президент Сомали лишил премьер-министра мандата на организацию выборов

Могадишо, 26 декабря. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил о снятии с премьер-министра Мохамеда Хусейна Робле задачи по организации долгожданных выборов в связи с тем, что тот не справился с ее выполнением.

Между двумя политиками регулярно возникают разногласия, и данный шаг главы республики может привести к новой эскалации.

«Глава правительства не выполнил свой долг по проведению выборов на основе соглашения от 17 сентября 2020 года, подписанного более 15 месяцев назад и являвшегося руководством для голосования», — говорится в заявлении Мохамеда Абдуллахи, известного также по прозвищу Фармаджо.

Президент призвал к проведению консультативной конференции, на которой соберутся представители федерального правительства, сомалийских штатов и администрации столицы Могадишо с целью избрать «эффективное руководство» для осуществления электорального процесса. В стране идет подготовка к проведению выборов в Палату представителей и Сенат. Народ также должен проголосовать за президента республики.

Решение Фармаджо принято всего через несколько часов после увольнения главы Избирательной комиссии, против которого он активно выступал. Мохамед Абдуллахи находится у власти с 2017 года. Срок его полномочий закончился еще в феврале, однако он так и не сумел договориться с региональными властями об организации выборов. В Сомали применяется сложная и непрямая избирательная система.

Объявление в середине апреля о продлении его мандата на два года привело к вооруженным столкновениям в Могадишо. Чтобы успокоить оппозицию, Фармаджо поручил Робле организовать электоральный процесс. Однако в последующие месяцы напряженность между двумя политиками возрастала и достигла кульминации 16 сентября, когда глава государства объявил о приостановлении исполнительных полномочий премьер-министра. Последний, в свою очередь, отклонил данное решение.

В конце октября Фармаджо и Робле наконец договорились о деэскалации, выступив с совместным призывом ускорить избирательный процесс. Выборы в Сенат завершились во всех штатах, кроме Галмудуга, а голосование в Палату представителей стартовало в начале ноября. Однако спустя почти десять месяцев после окончания срока полномочий Мохамеда Абдуллахи об избрании президента речь пока не идет.

Наблюдатели считают, что кризис власти и тупиковая ситуация с выборами отвлекают внимание от более важных проблем в Сомали, в частности, активизации исламистского повстанческого движения «Аш-Шабаб», терроризирующего страну с 2007 года. Силы связанной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) группировки под напором миссии Африканского союза (АМИСОМ) покинули Могадишо в 2011 году. Однако его формирования по-прежнему контролируют обширные сельские районы и регулярно совершают нападения в столице.

1 Организация запрещена на территории РФ.