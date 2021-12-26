Турецкие власти переделали византийскую церковь XII века в мечеть

Стамбул, 26 декабря. Церковь Святой Софии в турецкой провинции Эдирне преобразована в мечеть по окончании ее реставрации.

«После прошлогоднего открытия мечети Святой Софии в Стамбуле мы снова встречаемся здесь для открытия мечети Святой Софии Энез-и-Шериф», — сказал глава Управления по делам религий Али Эрбаш 24 октября на церемонии открытия религиозного сооружения.

Edirne Enez Ayasofya Cami-i Şerifi 56 yıl sonra yeniden cemaatine kavuştu Elhamdülillah.



Cenab-ı Hak minarelerimizden ezanlarımızı eksik eylemesin. Enez Ayasofya Cami-i Şerifi’nin yeniden inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/BbRxyQ1ocZ — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) December 24, 2021

Во время своего выступления богослов также заявил, что исламская цивилизация ориентирована на мечети.

«Несколько месяцев назад мы посетили балканские страны. Там, где наши глаза встречают минарет, наши сердца начинают трепетать. Где бы мы ни видели мечеть или минарет, мы счастливы. Сейчас мы вновь открываем мечеть Святой Софии в Эдирне для богослужений. Да благословит ее Всемогущий Аллах», — сказал Эрбаш.

Примечательно, что церемония состоялась 24 декабря — в день, когда греки отмечают Рождество Христово.

Ecdadın emanetlerini geleceğe taşımaya kararlıyız.



1456 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Enez’i fethinin ardından camiye dönüştürülen Enez Ayasofya Cami-i Şerifi, restorasyon çalışmalarının ardından 56 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. ????#Edirne pic.twitter.com/CV2aXFoqGI — Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ???????? (@csk_bsk) December 26, 2021

Церковь Святой Софии Айносской — византийский храм XII века, который в 1456 году был превращен в мечеть османским султаном Мехмедом II — завоевателем Константинополя. Здание было разрушено в результате землетрясения еще в 1965, в религиозных целях оно не использовалась. Однако спустя 56 лет оно вновь стало мечетью после шестилетней реставрации.

Это уже четвертый храм Святой Софии, который был построен в качестве христианской церкви, но затем был преобразован в молитвенный дом мусульман после османского завоевания. Другие три объекта расположены в Трабзоне, Изнике и, конечно же, Стамбуле.

Напомним, что в июле прошлого года собор Святой Софии, являвшийся долгие годы музеем, был преобразован в мечеть. Против планов превратить музей в молитвенный объект выступили политические и религиозные деятели в Греции, России, США и самой Турции. Афины вообще назвали это решение открытой провокацией. ЮНЕСКО также заявило о глубоком сожалении в связи с изменением статуса архитектурной достопримечательности.