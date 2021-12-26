Кадыров заявил о выполнении задач по нацпроектам в Чечне более чем на 90%

Москва, 26 декабря. Итоги социально-экономического развития Чечни в 2021 году превзошли все ожидания. Задачи по нацпроектам выполнены более чем на 90%, по ряду других показателей также наблюдается серьезный рост. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Объем товаров собственного производства вырос на 13%, сельхозпродукции было произведено больше на 34%. В текущем году была окончена реализация 194 инвестиционных проектов. Также в республике появилось 3,7 тыс. рабочих мест.

«У нас большие успехи в экономике. Мы выполнили все социальные обязательства. Отмечен прирост населения. Смертность снизилась. Показатели по национальным проектам превышают 90%. Это очень хороший результат. Правительство, ОМС (органы местного самоуправления) отработали с полной самоотдачей. Мы можем с уверенностью сказать, что таких результатов в начале года мы не ожидали, учитывая пандемию. Но итоги превзошли все наши ожидания», — отметил Кадыров.

План по налоговым доходам в размере 17,5 млрд рублей удалось перевыполнить — в казну поступило 19,6 млрд рублей. Это было достигнуто за счет социально-экономических показателей, превышающие средние по РФ. К примеру, строительный оборот в Чечне демонстрирует 52% роста, а в среднем по России — 5,8%.

Чечня была и останется субъектом в составе России, несмотря ни на какие заявления, подчеркивал ранее Кадыров.