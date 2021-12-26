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Правительство Израиля утвердило план по созданию новых поселений на Голанских высотах

Весь мир
Правительство Израиля утвердило план по созданию новых поселений на Голанских высотах
twitter.com  /  @IsraeliPM_heb

Тель-Авив, 26 декабря. Кабинет министров Израиля единогласно одобрил план развития на 1 млрд шекелей (317 миллионов долларов), направленный на стимулирование демографического роста на Голанских высотах — на территории, которую ООН признает частью Сирии.

По данным газеты The Times of Israel, специальное заседание правительства еврейского государства проходило в кибуце Мево Хама, расположенном на территории данного региона.

Как во время своей речи на открытии заседания правительства отметил премьер-министр страны Нафтали Беннет, Тель-Авив намерен вдвое увеличить число еврейского населения на контролируемой территории. Именно с этой целью на Голанах будут построены два квартала в городе Кацрин, а также основаны новые поселки — Асиф и Матар.

«Миллиард шекелей будет выделен на региональное развитие, жилье, занятость, туризм, транспорт, медицину и многое другое. Голаны также будут "зелеными" и станут столицей возобновляемых энергетических технологий Израиля», — говорится в заявлении премьера, опубликованном в его Telegram-канале.

Инициативы правительства включают выделение полумиллиарда шекелей на жилищное строительство, 162 млн — на туризм, промышленность и торговлю, 160 млн — на развитие транспортных систем и медицинских учреждений.

План был разработан командой, возглавляемой главой канцелярии премьер-министра Яиром Пайнсом. При этом сам проект по развитию Голанских высот был анонсирован Нафтали Беннетом еще в октябре — тогда политик заявил о намерении увеличить еврейское население этой территории сначала до 50, а затем до 100 тыс.

В настоящее время на Голанских высотах проживает около 53 тыс. человек: 27 тыс. евреев, 24 тыс. друзов и около 2000 алавитов.

Не все согласны

Оппозиционный депутат Ахмад Тиби из преимущественно арабской партии «Объединенный список» раскритиковал решение о проведении заседания правительства на Голанских высотах.

«Неважно, сколько заседаний кабинета министров проводится на Голанах, это оккупированная сирийская территория. Все части коалиции несут ответственность за решения, принятые на этом заседании кабинета министров, а также за расширение [еврейских] поселений и насилие со стороны переселенцев», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Исламистская партия «РААМ», которая является членом правящей коалиции, но не имеет министерских портфелей, не принимала участия во встрече в кибуце Мево Хама.

Министры от левой партии «Мерец», выступающей за мирное урегулирование разногласий с соседями, Ницан Хоровиц и Тамар Зандберг присутствовали на встрече. При этом последняя отметила, что решение было «сложным». Министр регионального сотрудничества Иссауй Фредж, также из «Мерец», отказался от участия в заседании на захваченной израильтянами сирийской территории.

Затянувшийся территориальный спор 

Израиль взял под свой контроль Голанские высоты во время Шестидневной войны 1967 года, а затем аннексировал земли, расширяя там свои поселения. Тем не менее Совет Безопасности ООН резолюцией №497 признал присоединение этой территории к еврейскому государству недействительным. Действия Тель-Авива привели к выселению 131 тыс. сирийцев из городов Кунейтра и Фик, 137 деревень и 112 ферм в этом районе, согласно официальным данным.

В марте 2019 года бывший президент США Дональд Трамп провозгласил признание Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Таким образом, Соединенные Штаты стали единственной страной в мире (кроме самого Израиля), признавшей суверенитет Тель-Авива над этой территорией. В честь данного события в регионе даже было основано поселение «Высоты Трампа».

В декабре 2019 году Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть захваченные земли, тем самым подтвердив, что они принадлежат Сирии. По мнению авторов соответствующей резолюции, захват Голан является камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе.

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сирия израиль голанские высоты беннет
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