Автопроизводители в 2022 году предложат россиянам целый ряд новых электрокаров

Москва, 26 декабря. Предстоящее повышение утилизационного сбора может заставить некоторых производителей пересмотреть график ввода автомобилей на российский рынок. Однако это не мешает экспертам готовиться к премьерам новых моделей, в том числе электрических, сообщает «Тарантас Ньюс».

Так, Mercedes-Benz уже в первом квартале нового года начнет продавать в России первый полностью электрический седан EQS. В продажу поступит модель 580 4Matic с запасом хода до 770 км. и мощностью 385 кВт, способная за 4,3 секунды разгоняться до 100 км. в час. Во втором квартале начнется продажа седана EQE, аналога традиционного Е-класса.

Электрические BMW iХ начнут продаваться в России в апреле с двумя вариантами дизайна интерьера — Base и Sport. Porsche начнет продажи двух версий суперкара Taycan — спортивного седана с приставкой GTS и универсала Sport Turismo.

Линейка электромобилей Porsche дополнится Taycan GTS Sport Turismo, похожим на обычный Cross Turismo, только без внедорожного обвеса. Во втором квартале Volvo начнет продавать кроссовер XC40 Recharge P8 — полностью электрическую версию кроссовера XC40. Компания BMW начнет продажу лифтбека BMW i4 в версии М50 с двумя силовыми агрегатами.

Кроме того, летом в российских автосалонах появятся MINI Cooper SE бренда MINI, компания Hyundai начнет продажу кроссоверов Ioniq 5, а бренд Kia представит электрокроссовер Kia EV6.

Российские банки между тем начинают вводить льготные кредиты на электромобили.