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Автопроизводители в 2022 году предложат россиянам целый ряд новых электрокаров

Экономика
Автопроизводители в 2022 году предложат россиянам целый ряд новых электрокаров
pixabay.com  /  Joenomias

Москва, 26 декабря. Предстоящее повышение утилизационного сбора может заставить некоторых производителей пересмотреть график ввода автомобилей на российский рынок. Однако это не мешает экспертам готовиться к премьерам новых моделей, в том числе электрических, сообщает «Тарантас Ньюс».

Так, Mercedes-Benz уже в первом квартале нового года начнет продавать в России первый полностью электрический седан EQS. В продажу поступит модель 580 4Matic с запасом хода до 770 км. и мощностью 385 кВт, способная за 4,3 секунды разгоняться до 100 км. в час. Во втором квартале начнется продажа седана EQE, аналога традиционного Е-класса.

Электрические BMW iХ начнут продаваться в России в апреле с двумя вариантами дизайна интерьера — Base и Sport. Porsche начнет продажи двух версий суперкара Taycan — спортивного седана с приставкой GTS и универсала Sport Turismo.

Линейка электромобилей Porsche дополнится Taycan GTS Sport Turismo, похожим на обычный Cross Turismo, только без внедорожного обвеса. Во втором квартале Volvo начнет продавать кроссовер XC40 Recharge P8 — полностью электрическую версию кроссовера XC40. Компания BMW начнет продажу лифтбека BMW i4 в версии М50 с двумя силовыми агрегатами.

Кроме того, летом в российских автосалонах появятся MINI Cooper SE бренда MINI, компания Hyundai начнет продажу кроссоверов Ioniq 5, а бренд Kia представит электрокроссовер Kia EV6.

Российские банки между тем начинают вводить льготные кредиты на электромобили.

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