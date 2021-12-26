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NHK: Япония призвала американских военных к дисциплине после инцидента на Окинаве

Армия
NHK: Япония призвала американских военных к дисциплине после инцидента на Окинаве
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Токио, 26 декабря. Токио попросил у Пентагона ужесточить дисциплину в рядах военных, несущих службу в Японии, после инцидента с участием пьяного американского солдата.

В декабре американский морпех, несущий службу в Японии, стал причиной ДТП в префектуре Окинава. Полиция установила, что американский солдат был сильно пьян, но все-таки сел на мопед. Помимо этого, на базе морпехов обнаружили вспышку заболеваемости COVID-19: свыше двухсот зараженных человек стали для японских чиновников неприятным сюрпризом.

В среду гендиректор Управления по делам Северной Америки при МИД Японии Кейити Итикава призвал США усилить дисциплину среди военных и усилить строгие меры по предотвращению заражений. Примечательно, что до этого жители Окинавы просили перенести базу ВМС США в Наго, поскольку устали от падающих на город летающих аппаратов американских военных.

Ранее китайские аналитики предупредили Токио о негативных последствиях военного сотрудничества с США и указали на незавидную участь японской армии в случае большой войны с участием России и Китая.

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