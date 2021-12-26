Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 21:16
21:08
Экономика
Автопроизводители в 2022 году предложат россиянам целый ряд новых электрокаров
21:07
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил запуск крупного проекта по строительству дорог
21:06
Армия
NHK: Япония призвала американских военных к дисциплине после инцидента на Окинаве
21:06
Шоу-бизнес
Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным
21:05
Весь мир
Судмедэксперт призвал жителей ЦАР отказаться от употребления контрафактного алкоголя
21:00
Общество
Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года
20:58
Шоу-бизнес
Певица Елка оценила свой уровень счастья перед Новым годом
20:58
Политика
Дипломат Чалый допустил встречу Путина и Зеленского после разрушения карьеры Порошенко
20:54
Экономика
Минэкономразвития опровергло требование Евросоюзом 290 млрд евро от РФ
20:50
Происшествия
В московском ТЦ «Метрополис» экстренно эвакуируют людей из-за мужчины с «бомбой»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным

Шоу-бизнес
Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным
instagram.com  /  @dariavalitova

Москва, 26 декабря. Дочь бизнесмена Дарья Валитова опубликовала в Instagram серию снимков. Пользователи решили, что девушка сильно переживает из-за расставания с отцом своего ребенка Александром Кокориным.

Бывшая гражданская жена российского нападающего «Фиорентины» предстала в демократичном черном свитере и брюках в тон. Она призывно смотрит в камеру, соблазняя фолловеров.

«Срочные новости», — написала Валитова.

Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным
Prt Scr instagram.com / @dariavalitova

Под постом, получившим более шести тысяч лайков, отметились российские и иностранные пользователи. Они осыпали Валитову комплиментами, добавив, что у такой красавицы все будет хорошо.

Наследница строительного магната состояла в отношениях с Кокориным с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын, которого назвали Майклом. Валитова некоторое время занималась музыкой и выступала под творческим псевдонимом Амели. Сейчас карьера певицы ее больше не интересует.

У Кокорина не складывается не только в личной жизни, но и на профессиональном поприще. «Фиорентина» намерена расторгнуть контракт с нападающим. За четыре матча итальянской Серии А Кокорин не отметился результативными действиями. Россиянин уже стал героем мемов у итальянских болельщиков.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным
кокорин футболист валитова
Комментировать