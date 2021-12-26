Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным

Москва, 26 декабря. Дочь бизнесмена Дарья Валитова опубликовала в Instagram серию снимков. Пользователи решили, что девушка сильно переживает из-за расставания с отцом своего ребенка Александром Кокориным.

Бывшая гражданская жена российского нападающего «Фиорентины» предстала в демократичном черном свитере и брюках в тон. Она призывно смотрит в камеру, соблазняя фолловеров.

«Срочные новости», — написала Валитова.

Prt Scr instagram.com / @dariavalitova

Под постом, получившим более шести тысяч лайков, отметились российские и иностранные пользователи. Они осыпали Валитову комплиментами, добавив, что у такой красавицы все будет хорошо.

Наследница строительного магната состояла в отношениях с Кокориным с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын, которого назвали Майклом. Валитова некоторое время занималась музыкой и выступала под творческим псевдонимом Амели. Сейчас карьера певицы ее больше не интересует.

У Кокорина не складывается не только в личной жизни, но и на профессиональном поприще. «Фиорентина» намерена расторгнуть контракт с нападающим. За четыре матча итальянской Серии А Кокорин не отметился результативными действиями. Россиянин уже стал героем мемов у итальянских болельщиков.