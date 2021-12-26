Премьер-министр ЦАР обсудил запуск крупного проекта по строительству дорог

Банги, 23 декабря. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра обсудил с комиссией Экономического сообщества стран Центральной Африки проект строительства дорог, которые соединят столицы регионального объединения. Об этом сообщило издание Oubangui Medias.

Инициатива предполагает возведение узлового хаба, к которому страны-участницы союза подведут транспортные магистрали. Они также позволят разгрузить дорожную сеть и сделать свободным передвижение по территории 11 государств, входящих в ЭСЦАГ.

«На данный момент технические и экономические обоснования находятся на стадии завершения, после чего начнется этап полевых работ. Что касается Центральноафриканской Республики, то одна из фаз проекта включает строительство большого моста, соединяющего Банги с Зонго (город в ДРК — Прим. ФАН). Кроме того, будут созданы автомобильные коридоры по направлениям Банги — Кисангани — Кампала и Кисангани — Бужумбура, что также усилит торговые связи», — пояснил министр транспорта Гисмала Хамза.

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Активное участие в реализации проекта принимают ЦАР, Бурунди, Демократическая Республика Конго и Уганда.

Ранее стало известно, что дорожные службы Центральноафриканской Республики проводят работы по асфальтированию площади Мучеников и прилегающих к ней транспортных артерий.