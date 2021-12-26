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Премьер-министр ЦАР обсудил запуск крупного проекта по строительству дорог

Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил запуск крупного проекта по строительству дорог
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 23 декабря. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра обсудил с комиссией Экономического сообщества стран Центральной Африки проект строительства дорог, которые соединят столицы регионального объединения. Об этом сообщило издание Oubangui Medias.

Инициатива предполагает возведение узлового хаба, к которому страны-участницы союза подведут транспортные магистрали. Они также позволят разгрузить дорожную сеть и сделать свободным передвижение по территории 11 государств, входящих в ЭСЦАГ.

«На данный момент технические и экономические обоснования находятся на стадии завершения, после чего начнется этап полевых работ. Что касается Центральноафриканской Республики, то одна из фаз проекта включает строительство большого моста, соединяющего Банги с Зонго (город в ДРК — Прим. ФАН).

Кроме того, будут созданы автомобильные коридоры по направлениям Банги — Кисангани — Кампала и Кисангани — Бужумбура, что также усилит торговые связи», — пояснил министр транспорта Гисмала Хамза.

Премьер-министр ЦАР обсудил запуск крупного проекта по строительству дорог
wikipedia.org / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Активное участие в реализации проекта принимают ЦАР, Бурунди, Демократическая Республика Конго и Уганда.

Ранее стало известно, что дорожные службы Центральноафриканской Республики проводят работы по асфальтированию площади Мучеников и прилегающих к ней транспортных артерий.

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дороги африка строительство цар крупный проект
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