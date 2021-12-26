Судмедэксперт призвал жителей ЦАР отказаться от употребления контрафактного алкоголя

Банги, 26 декабря. Контрафактный алкоголь вызывает язвы, кровавую рвоту и в целом вредит здоровью, поэтому жителям ЦАР необходимо отказаться от его употребления. Такое мнение в эфире Radio Lengo Songo озвучил судмедэксперт Джуниор Вефио.

«В Центральноафриканской Республике, несмотря на запрет компетентных органов, все еще можно найти в продаже спиртное, расфасованное по полиэтиленовым пакетам. Оно может нанести серьезный вред организму. Полиция постоянно проводит крупномасштабные операции по выявлению производителей и поставщиков опасной продукции, особенно в Банги. Но пока полностью искоренить заразу не получается», — утверждает сотрудник правоохранительных органов.

По словам представителей силового блока ЦАР, население и особенно молодежь республики, что называется «подсело» на контрафакт из-за его низкой стоимости. Это повышает спрос, чем и пользуются преступные сообщества.

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«Такой алкоголь наносит удар по почкам и печени, по желудочно-кишечному тракту, вызывая язвы, кровавую рвоту. Это очень вредно для здоровья, иногда может приводить к слепоте и даже смерти. С проблемой, помимо полиции и жандармерии, активно борется Министерство здравоохранения, разъясняя жителям опасность такой продукции. Поэтому я также призываю население отказаться от употребления водки и другого алкоголя в пакетах», — заключил Джуниор Вефио.

Сотрудники радиостанции поддержали судмедэксперта и напомнили, что впереди у центральноафриканцев новогодние праздники, поэтому необходимо быть особенно бдительными.

Ранее стало известно, что в ЦАР запущено производство водки по российским технологиям.