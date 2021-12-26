Певица Елка оценила свой уровень счастья перед Новым годом

Москва, 26 декабря. Певица Елка (Елизавета Иванцив) высказалась о подготовке к Новому году. По ее словам, уровень счастья перед зимними праздниками пока не достиг отметки в 100%.

Елку «подташнивает» от предновогодней суматохи и обязанности осветить ряд традиционных тем. Ей не нравится подводить итоги года, выбирать подарки, искать место для празднования Нового года и публиковать в соцсетях фотографии с наряженной елью.

«Это не самое важное. И правда это никому не интересно, даже вам. Ответьте себе на вопрос, счастливы ли вы. Если да, вы молодечик. Если нет, поймите почему и постарайтесь ползти в сторону счастья. Если что, я счастлива процентов на 87», — написала артистка в Instagram.

Pr Scr instagram.com / @elkasinger

Публикация набрала более десяти тысяч лайков. Фолловеры посмеялись над ироничными словами исполнительницы. В комментариях они согласились, что многие артисты «пилят посты» ради привлечения внимания.

«А еще у них там много рекламы, это надоело всем»; «Согласна, ценности должны быть глубокими и добрыми по отношению к себе и окружающим людям»; «А я буду готовить оливье и смотреть «Иронию судьбы», а вы решайте сами», — отреагировали пользователи.

Ранее участник Евровидения Сергей Лазарев похвастался огромной елкой в своем доме, которую нарядил вместе с детьми — Аней и Никитой.