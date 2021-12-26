Дипломат Чалый допустил встречу Путина и Зеленского после разрушения карьеры Порошенко

Киев, 26 декабря. Российский президент Владимир Путин согласится встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если тот развалит политическую карьеру своего предшественника Петра Порошенко, заявил бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

Дипломат при этом не стал уточнять, на чем строится его теория. Он отметил, что это предположение основано на опыте работы и якобы на общении с российскими представителями.

«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один», — сказал Чалый на телевидении.

Как стало известно ранее, Порошенко официально предъявили обвинение в государственной измене на Украине. Бывшего президента обвиняют в поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.