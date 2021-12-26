Минэкономразвития опровергло требование Евросоюзом 290 млрд евро от РФ

Москва, 26 декабря. Информация о том, что Евросоюз предъявил к России претензии на получение 290 млрд евро в качестве компенсации за импортозамещение, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Как уточнило ведомство, требования Брюсселя сводятся к отмене или модификации отдельных мер, которые, как считают в ЕС, нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО). Однако, о каких именно положениях идет речь, в министерстве не сообщили.

В то же время отмечается, что 290 млрд евро — это сумма, в которую ЕС оценивает российский рынок закупок, а не причиненный европейской экономике ущерб. Минэкономразвития добавило, что сами правила ВТО не предполагают возможности каких-либо компенсаций.

Как ранее сообщали СМИ, ЕС обратился в ВТО с требованием получить от РФ 290 млрд евро в качестве компенсации за упущенную выгоду вследствие введения политики импортозамещения. Российские политики сочли претензии Брюсселя странными, отметив, что любая страна сама вольна выбирать, что ей производить и покупать.