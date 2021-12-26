Глава Чечни Кадыров заявил о попытке режиссера Сокурова развалить Россию изнутри

Грозный, 26 декабря. Режиссер Александр Сокуров, призвавший «отпустить» республики Кавказа, своими высказываниями на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным хотел разжечь внутренний конфликт, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции.

В своем докладе Сокуров рассказал о ситуации в республиках Северного Кавказа, в частности о предполагаемых проблемах в армии, цензуре и работе силовых структур.

«Такие, как Сокуров, создавали инциденты внутри государства. Как говорил наш президент Владимир Владимирович Путин: победить нельзя, а изнутри можно развалить наше государство», — отметил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что режиссер специально поднял эту тему на встрече с президентом. Он думал, что республики Кавказа начнут «воевать» за клочок земли, однако такого никогда не будет, заключил политик.

Рамзан Кадыров ранее обвинил блогеров из Европы в распускании слухов о похищениях в Чечне. По его словам, распространяющие недостоверную информацию личности поддерживают терроризм.