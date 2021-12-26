Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 21:15
21:08
Экономика
Автопроизводители в 2022 году предложат россиянам целый ряд новых электрокаров
21:07
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил запуск крупного проекта по строительству дорог
21:06
Армия
NHK: Япония призвала американских военных к дисциплине после инцидента на Окинаве
21:06
Шоу-бизнес
Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным
21:05
Весь мир
Судмедэксперт призвал жителей ЦАР отказаться от употребления контрафактного алкоголя
21:00
Общество
Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года
20:58
Шоу-бизнес
Певица Елка оценила свой уровень счастья перед Новым годом
20:58
Политика
Дипломат Чалый допустил встречу Путина и Зеленского после разрушения карьеры Порошенко
20:54
Экономика
Минэкономразвития опровергло требование Евросоюзом 290 млрд евро от РФ
20:50
Происшествия
В московском ТЦ «Метрополис» экстренно эвакуируют людей из-за мужчины с «бомбой»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минобороны Финляндии намерено перевооружить армию на новые снайперские винтовки

Армия
Минобороны Финляндии намерено перевооружить армию на новые снайперские винтовки
nac.gov.ru  /  Пресс-служба НАК

Хельсинки, 26 декабря. Финские военнослужащие получат новые снайперские винтовки Precision rifle 23, поставщиком которых выступит оборонная компания Sako.

В Министерстве обороны Финляндии отмечают, что передача новой снайперской винтовки в войска должна начаться до конца 2022 года, а обучение военнослужащих обращению с ней — уже в 2023 году. В ведомстве подчеркнули, что новинка производства финской компании Sako призвана окончательно вытеснить из армии советские винтовки Драгунова.

«Кто-нибудь из высокопоставленных военных может объяснить, о каком именно оружии компании Sako может идти речь? Снайперские винтовки Sako — это переделка существующих образцов», — констатировали в Швеции после попытки закупить аналогичное оружие.

Известно, что Precision rifle 23 оснащена высококачественными оптическими прицелами, с помощью которых стрелки получают возможность вести огонь по цели с расстояния до 800 метров.

Ранее сообщалось, что белорусские разработчики создали для военных новый автомат модели SMAR-100BPM и снайперскую винтовку SCR-1200М.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны Финляндии намерено перевооружить армию на новые снайперские винтовки
минобороны финляндия вооружение винтовки
Комментировать