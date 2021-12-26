Минобороны Финляндии намерено перевооружить армию на новые снайперские винтовки

Хельсинки, 26 декабря. Финские военнослужащие получат новые снайперские винтовки Precision rifle 23, поставщиком которых выступит оборонная компания Sako.

В Министерстве обороны Финляндии отмечают, что передача новой снайперской винтовки в войска должна начаться до конца 2022 года, а обучение военнослужащих обращению с ней — уже в 2023 году. В ведомстве подчеркнули, что новинка производства финской компании Sako призвана окончательно вытеснить из армии советские винтовки Драгунова.

«Кто-нибудь из высокопоставленных военных может объяснить, о каком именно оружии компании Sako может идти речь? Снайперские винтовки Sako — это переделка существующих образцов», — констатировали в Швеции после попытки закупить аналогичное оружие.

Известно, что Precision rifle 23 оснащена высококачественными оптическими прицелами, с помощью которых стрелки получают возможность вести огонь по цели с расстояния до 800 метров.

Ранее сообщалось, что белорусские разработчики создали для военных новый автомат модели SMAR-100BPM и снайперскую винтовку SCR-1200М.