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Army Times: Пентагон организовал военные базы для еще несуществующих гиперзвуковых ракет

Армия
Army Times: Пентагон организовал военные базы для еще несуществующих гиперзвуковых ракет
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 26 декабря. Пентагон учредил новые военные базы с возможностью размещения на них гиперзвуковых ракет. Загвоздка только в том, что у американских солдат еще нет данного вида оружия, сообщило издание Army Times.

В декабре американская гиперзвуковая ракета, которая существует только в виде образца, провалила третьи испытания подряд. Пентагон тем временем рассчитывает на полномасштабное оснащение флота и сухопутных войск новыми ракетами уже в 2023 году.

При этом российские конструкторы успешно испытали в декабре третью гиперзвуковую ракету — «Циркон», она отправится в ВМФ РФ в 2022 году. Помимо «Циркона», в России есть ракеты того же типа, но наземного и авиационного базирования.

По мнению военного обозревателя «КП» Виктора Баранца, американским конструкторам придется потратить не менее 10 лет на то, чтобы сконструировать вместо «швабры» достойный ответ российскому «Циркону».

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сша пентагон гиперзвуковые ракеты
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