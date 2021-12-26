Navy Lookout: фрегат Type 31 ВМС Британии вооружат артиллерийской установкой Bofors Mk4

Лондон, 26 декабря. Перспективный фрегат ВМС Британии Type 31 не получит на вооружение традиционные для боевых кораблей зенитно-артиллерийские комплексы, поскольку его оборудуют новой установкой Bofors Mk4, передает Navy Lookout.

Ожидается, что новая артиллерийская установка будет интегрирована в сенсорную систему кораблей, что позволит сделать ее полностью автоматизированной. Благодаря этому перспективный Type 31 сможет противодействовать более широкому спектру угроз.

«Орудие может вести огонь стандартными и более дешевыми ОФС PFHE или бронебойными снарядами», — отмечается в статье.

По мнению разработчиков, артиллерийская установка Bofors Mk4 будет обладать улучшенной точностью и повышенной дальностью стрельбы. Отмечается, что ее можно будет оснастить новыми боеприпасами.

Ранее сообщалось, что британский флот впервые использовал реактивные беспилотники QinetiQ Banshee Jet 80+ во время тренировочных мероприятий.