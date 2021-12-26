Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 21:15
21:08
Экономика
Автопроизводители в 2022 году предложат россиянам целый ряд новых электрокаров
21:07
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил запуск крупного проекта по строительству дорог
21:06
Армия
NHK: Япония призвала американских военных к дисциплине после инцидента на Окинаве
21:06
Шоу-бизнес
Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным
21:05
Весь мир
Судмедэксперт призвал жителей ЦАР отказаться от употребления контрафактного алкоголя
21:00
Общество
Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года
20:58
Шоу-бизнес
Певица Елка оценила свой уровень счастья перед Новым годом
20:58
Политика
Дипломат Чалый допустил встречу Путина и Зеленского после разрушения карьеры Порошенко
20:54
Экономика
Минэкономразвития опровергло требование Евросоюзом 290 млрд евро от РФ
20:50
Происшествия
В московском ТЦ «Метрополис» экстренно эвакуируют людей из-за мужчины с «бомбой»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Navy Lookout: фрегат Type 31 ВМС Британии вооружат артиллерийской установкой Bofors Mk4

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 20:46
Армия
Navy Lookout: фрегат Type 31 ВМС Британии вооружат артиллерийской установкой Bofors Mk4
wikipedia.org  /  Brian Burnell/CC BY-SA 3.0

Лондон, 26 декабря. Перспективный фрегат ВМС Британии Type 31 не получит на вооружение традиционные для боевых кораблей зенитно-артиллерийские комплексы, поскольку его оборудуют новой установкой Bofors Mk4, передает Navy Lookout.

Ожидается, что новая артиллерийская установка будет интегрирована в сенсорную систему кораблей, что позволит сделать ее полностью автоматизированной. Благодаря этому перспективный Type 31 сможет противодействовать более широкому спектру угроз.

«Орудие может вести огонь стандартными и более дешевыми ОФС PFHE или бронебойными снарядами», — отмечается в статье.

По мнению разработчиков, артиллерийская установка Bofors Mk4 будет обладать улучшенной точностью и повышенной дальностью стрельбы. Отмечается, что ее можно будет оснастить новыми боеприпасами.

Ранее сообщалось, что британский флот впервые использовал реактивные беспилотники QinetiQ Banshee Jet 80+ во время тренировочных мероприятий.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Navy Lookout: фрегат Type 31 ВМС Британии вооружат артиллерийской установкой Bofors Mk4
фрегат вмс вмс британии type 31
Комментировать