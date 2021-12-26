Седокова призналась, что они с мужем много раз были «на грани» за последний год

Москва, 26 декабря. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась рассуждениями о серьезных чувствах. Знаменитость призналась, что многое поняла о любви за последний год, а также намекнула на трудности в браке.

Певица опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На снимке можно увидеть ладонь самой Седоковой, а также руку ее мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Судя по посту исполнительницы, за последний год в ее отношениях с супругом неоднократно возникали проблемы.

«За этот год я много поняла о любви. Мы много раз были на грани, но ни разу за нее не зашли. Этот стоп и называется любовь. Любовь — это когда ты умеешь остановиться», — поделилась бывшая солистка «ВИА Гры».

Тимма отреагировал на публикацию жены в комментариях. Он поставил под постом артистки эмодзи в виде фиолетового сердца.

Подписчики Седоковой вслед за ней порассуждали о любви и ее отношениях с мужем. Многие пожелали паре счастливой семейной жизни.

«Это называется проверка на любовь. Если вы не зашли за грань, значит, ее прошли. Будьте счастливы!»; «Любовь — это всегда сложно, это ежедневный труд. Это не гормоны, это разумное отношение ко всему. Я очень рада, что вы это преодолели!»; «Анечка, это будет чудом, если вы и впрямь останетесь вместе. Очень хочется верить, что шаблоны возможно нарушать», — написали комментаторы.

Ранее Анна Седокова намекнула на возможную беременность от Яниса Тиммы. Поклонники пары ждут, что в скором времени в звездной семье случится прибавление.