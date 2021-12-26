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Волонтеры ищут орлану Гоше сопровождающего для полета из Магадана в Хабаровск

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 20:42
Общество
Волонтеры ищут орлану Гоше сопровождающего для полета из Магадана в Хабаровск
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Магадан, 26 декабря. Волонтерское движение «Зооспас» просит жителей Магаданской области помочь в перевозке орлана Гоши в Хабаровск. Представители добровольческого движения отмечают, что птицу нужно прикрепить к пассажирскому билету, а по прилете ее заберут в аэропорту.

Белоплечего орлана нашли на берегу бухты Нагаева в тяжелом состоянии. Сейчас его откормили, и он совершенно здоров.

Гоша не умеет охотиться, так как вырос среди людей, поэтому его необходимо устроить в зоопарк или подобное заведение. Его хотят отправить в центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» в Екатеринбурге.

«Просим откликнуться людей, вылетающих в январе 2022 года по маршруту Магадан — Хабаровск. В Магадане птицу привезем в аэропорт и оформим на рейс. В Хабаровске с самолета ее встретят для дальнейшей отправки в Екатеринбург», — объясняют волонтеры.

На Камчатке сотрудники МЧС спасли лошадь, упавшую в бетонный колодец, информирует ФАН. Специалисты достали животное с помощью лебедки и треноги.

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