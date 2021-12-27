Германия будет постепенно расширять присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о визите в Сингапур командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, переговорах между правящими партиями Японии и Тайваня, разработке плана совместной операции Вашингтона и Токио на случай чрезвычайной ситуации в Тайваньском проливе, решении японских властей не отправлять правительственную делегацию на зимнюю Олимпиаду в Пекин, а также аресте в Индонезии членов сразу двух террористических группировок.

Сингапур

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах с 19 по 22 декабря посетил Сингапур. В это же время на военно-морскую базу Чанги прибыл немецкий фрегат «Бавария», который проходит шестимесячное развертывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Ранее боевой корабль впервые за почти 20 лет прошел через спорное Южно-Китайское море.

На совместной встрече сингапурский министр обороны Ын Эн Хэнь и вице-адмирал Шенбах подтвердили усилия по двустороннему сотрудничеству в области обороны, особенно в строительстве подводных лодок. Обе стороны также обсудили будущее участие Берлина в АТР и то, как две страны могут работать вместе «для сохранения международного порядка на море, основанного на правилах».

Немецкие официальные лица заявили, что главная цель поездки — показать, что Германия «отстаивает свои ценности и интересы вместе с партнерами и союзниками». По их словам, основная задача Берлина заключается в поддержании «порядка, основанного на правилах», на фоне «незаконных и широкомасштабных морских притязаний в Южно-Китайском море».

Republic of Singapore Navy -



Herzlich Willkommen! ????????⚓️????????



The German Chief of Navy, VADM Kay-Achim Schönbach is here in Singapore! As part of his introductory visit, VADM Schönbach conducted calls on our Defence Minister Dr Ng Eng Hen, Chief of ... https://t.co/75j0ehbR5u pic.twitter.com/EmwSFwpF7r — Johnson Thong LP (@JohnsonThongLP) December 22, 2021

Выступая перед журналистами на борту «Баварии» на военно-морской базе Чанги, Шенбах заявил, что Германия будет постепенно расширять свое присутствие в Азии. В следующий раз планируется задействовать два немецких корабля — фрегат и вспомогательное судно, а с 2023 года участие в развертывании примут военные самолеты.

В прошлом году страна выпустила руководящие принципы политики в отношении Индо-Тихоокеанского региона, в которых отмечалось, что экономика Европы и Азии «тесно связана через глобальные цепочки поставок». Берлин также отметил, что возможные конфликты негативно повлияют на безопасность и стабильность в регионе, а это будет иметь последствия и для Германии.

«Мы здесь впервые за 19 лет, чтобы проверить поле боя. В прошлом году правительство Германии обнародовало руководящие принципы для Индо-Тихоокеанского региона. Сейчас это первый шаг. Следующим шагом, возможно, станет регулярное развертывание», — отметил вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.

The German Chief of Navy, Vice Adm. Kay-Achim Schonbach @chiefdeunavy, tells CNBC that China's naval power buildup has been 'explosive.' His remarks come as the German frigate Bayern arrived in Singapore for a six-month deployment in the region. https://t.co/bP0T3I79Xj pic.twitter.com/fxqt73tUF8 — CNBC International (@CNBCi) December 22, 2021

Индонезия

В нескольких спецоперациях 21 и 22 декабря в Центральном и Южном Калимантане антитеррористический отряд полиции Densus-88 арестовал пять членов радикальной группировки «Джемаа Аншарут Даула» (ДжАД), связанной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Один из них с инициалами А.З.Е. отвечал за физическую и боевую подготовку ячейки, включая тренировки по стрельбе. Другой арестованный связан с террористической группировкой «Моджахеды Восточной Индонезии» (МВИ), действующей на острове Сулавеси и также аффилированной с ИГ. Он самостоятельно изучал материалы по созданию взрывных устройств и поддерживал контакты с другими сторонниками ДжАД на Калимантане.

Среди задержанных участников группы оказался спортсмен, который в октябре прошлого года занял первое место на чемпионате мира по боевым искусствам в Нидерландах. Полиция подозревает, что он был вовлечен в организацию поставок оружия для сети ДжАД.

В это же время, 22 декабря, отряд антитеррора Densus-88 арестовал в Центральной Яве трех членов другой террористической организации — «Джемаа Исламия» (ДжИ, запрещена в РФ), связанной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). Группировка устроила самые смертоносные взрывы на Бали в 2002 году.

Начальник отдела по связям с общественностью Национальной полиции Индонезии Ахмад Рамадхан заявил, что все подозреваемые являются членами ИТ-команды террористической сети ДжИ.

Ранее в этом месяце были арестованы пять человек из «Джамаа Исламия» в Лампунге и Южной Суматре. Четверо из них занимались укрывательством беглых террористов, преследуемых властями.

#Indonesian counter-terrorism police #Densus88 said it's eyeing the brains behind #AlQaeda-linked Jemaah Islamiyah #JI, the group's strategists, fund-raisers, not combatants involved in bombing, as JI's been expanding its organisation.https://t.co/n3COKE8fRE — Amy Chew (@1AmyChew) November 25, 2021

Тайвань

Представители правящих «Либерально-демократической партии» (ЛДП) Японии и «Демократической прогрессивной партии» (ДПП) Тайваня 24 декабря договорились об укреплении сотрудничества в области экономической безопасности с акцентом на устойчивость цепочек поставок полупроводников и других важнейших товаров.

Межпартийные переговоры используются Токио и Тайбэем для поддержания связей в условиях отсутствия официальных дипломатических отношений.

На онлайн-встрече ЛДП приветствовала стремление Тайваня присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП) между 11 странами Тихоокеанского региона. Заявку на вступление в экономический блок также подал Китай. Токио заявил, что не видит технических проблем в участии Тайбэя. В то же время Пекин выразил решительное несогласие, протестуя против членства острова в любых международных организациях и договорах.

The second "2+2 Security Conference" between #Taiwan ’s ruling #Democratic Progressive Party and #Japan ’s ruling #Liberal Democratic Party will be held on December 24th



Edited by #HimalayaWashingtonDC pic.twitter.com/JVhc63M4xc — 喜马拉雅华盛顿DC2 (@Dc235284371Dc2) December 21, 2021

Информационное агентство Kyodo со ссылкой на неназванные источники в правительстве сообщило, что вооруженные силы Японии и США разработали проект плана совместной операции на случай возможной чрезвычайной ситуации на Тайване.

Согласно предварительным договоренностям, морская пехота Соединенных Штатов создаст временные базы на цепи юго-западных островов Нансэй, простирающейся от Кюсю до Тайваня и разместит там войска. Японские вооруженные силы окажут материально-техническую поддержку, включая снабжение боеприпасами и топливом.

Однако такое развертывание войск сделает острова Нансэй объектом потенциального нападения китайских военных, что ставит под угрозу жизни мирного населения. Для реализации плана властям Японии потребуются внести изменения в действующее законодательство.

Подобные шаги Вашингтона и Токио также вызовут ответную реакцию со стороны Пекина. КНР рассматривает самоуправляемый остров Тайвань как свою мятежную провинцию, которая должна быть воссоединена с материком, если потребуется, силой.

Разработку официального плана совместной операции планируют обсудить на встрече министров иностранных дел и обороны США и Японии в формате «2+2» в начале следующего года.

-#USA & #Japan draw up emergency joint #military plan for #Taiwan

-US #Marines would set up temporary bases on Nansei island chain

-Bases will stretch from Kyushu Island (Japan) to Taiwan

-A formal agreement is likely to be signed early next year#IndianArmy #IndianNavy pic.twitter.com/I4URlaMEmz — Insightful Geopolitics (@InsightGL) December 24, 2021

Япония

Япония не будет посылать правительственную делегацию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин. При этом формально Токио не присоединился к объявленному США дипломатическому бойкоту, который поддержали Великобритания, Канада, Австралия и косвенно Новая Зеландия под предлогом пандемии.

Японское правительство планирует отправить в Китай только чиновников, имеющих непосредственное отношение к Олимпиаде, включая главу оргкомитета летних Игр 2020 года в Токио Сэйко Хасимото, а также руководителей Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны.

Соответствующее заявление на пресс-конференции сделал главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Он не использовал выражение «дипломатический бойкот», а на прямой вопрос ответил, что у Японии нет для этого специального термина.

Japan will not send a government delegation to the 2022 Beijing Winter Olympics, the top government spokesman said on Friday, a decision seen as in line with a US-led diplomatic boycott of the sporting spectacle over China’s human rights record. https://t.co/1WVvWbPtQw — Danil Bochkov / 博奇科夫 (@danil_bochkov_) December 24, 2021

Тот факт, что японцы не встали открыто на сторону США, позволил китайцам сохранить лицо. В Пекине отнеслись к решению восточного соседа нейтрально-положительно и, скорее всего, не станут отвечать какими-либо контрмерами в канун 50-ой годовщины нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай приветствует участие Олимпийского комитета Японии и спортсменов в зимних Олимпийских играх 2022 года. Он также выразил надежду, что правительства двух стран выполнят свои обязательства по поддержке друг друга в проведении мировых соревнований и деполитизации спорта.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.