Хуснуллин поддержал благоустройство существующих городов вместо строительства новых

Москва, 26 декабря. Строительство новых мегаполисов в РФ создаст огромную нагрузку на инфраструктуру. В связи с этим целесообразнее благоустраивать существующие города, передает ТАСС слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Таким образом он прокомментировал в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица» предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу построить новые города в Сибири.

«На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект — это колоссальная нагрузка на инфраструктуру», — указал Хуснуллин.

Между тем по состоянию на ноябрь строительство жилой недвижимости остановилось в 43 российских городах с населением порядка 100 тысяч граждан.