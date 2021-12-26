Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 21:15
21:08
Экономика
Автопроизводители в 2022 году предложат россиянам целый ряд новых электрокаров
21:07
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил запуск крупного проекта по строительству дорог
21:06
Армия
NHK: Япония призвала американских военных к дисциплине после инцидента на Окинаве
21:06
Шоу-бизнес
Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным
21:05
Весь мир
Судмедэксперт призвал жителей ЦАР отказаться от употребления контрафактного алкоголя
21:00
Общество
Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года
20:58
Шоу-бизнес
Певица Елка оценила свой уровень счастья перед Новым годом
20:58
Политика
Дипломат Чалый допустил встречу Путина и Зеленского после разрушения карьеры Порошенко
20:54
Экономика
Минэкономразвития опровергло требование Евросоюзом 290 млрд евро от РФ
20:50
Происшествия
В московском ТЦ «Метрополис» экстренно эвакуируют людей из-за мужчины с «бомбой»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Хуснуллин поддержал благоустройство существующих городов вместо строительства новых

Экономика
Хуснуллин поддержал благоустройство существующих городов вместо строительства новых
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 26 декабря. Строительство новых мегаполисов в РФ создаст огромную нагрузку на инфраструктуру. В связи с этим целесообразнее благоустраивать существующие города, передает ТАСС слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Таким образом он прокомментировал в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица» предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу построить новые города в Сибири.

«На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект — это колоссальная нагрузка на инфраструктуру», — указал Хуснуллин.

Между тем по состоянию на ноябрь строительство жилой недвижимости остановилось в 43 российских городах с населением порядка 100 тысяч граждан.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Хуснуллин поддержал благоустройство существующих городов вместо строительства новых
шойгу хуснуллин благоустройство строительство городов
Комментировать