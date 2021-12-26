Кадыров обвинил блогеров из Европы в распускании слухов о похищениях в Чечне

Грозный, 26 декабря. Слухи о массовых похищениях родственников тех, кто выступает с критикой против региональных властей, распускают проживающие в Европе блогеры, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции.

Руководитель республики отметил, что блогеры, которые распускают недостоверную информацию о похищениях в Чечне, поддерживают терроризм.

«Эти слухи распускают европейские блогеры, которые откровенно поддерживают терроризм. Некоторые даже писали, что за уходящий год у нас без вести пропало порядка 5 тыс. человек. Те, кто распускают такие слухи, всячески стараются оговорить нас», — отметил Кадыров.

Глава Чечни ранее заявил, что республикой должен руководить только мужчина. По его мнению, женщина может управлять районом или министерством.