Премьер Греции Мицотакис отметил рассудительность покойного экс-президента Папульяса

Афины, 26 декабря. Восьмой президент Греции Каролос Папульяс управлял страной «с рассудительностью и мудростью». Об этом заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис.

Глава греческого правительства назвал покойного лидера одной из самых знаковых фигур в демократической жизни страны. Мицотакис также напомнил, как Папульяс сражался с немецким завоевателем и боролся с диктатурой.

«Родина сегодня прощается с великим греком. Папульяс верно служил ей на протяжении всей своей жизни», — отметил премьер.

Каролос Папульяс скончался утром 26 декабря на 93-м году жизни. Он находится на посту главы государства в период с 2005 по 2015 годы.