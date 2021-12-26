Марвин назвал катастрофой пребывание в емкости с водой на «Факторе страха»

Москва, 26 декабря. Певец, композитор и автор песен Миша Марвин стал победителем «Фактора страха». По словам звезды, некоторые испытания экстремального шоу были для него крайне сложными.

Артисту очень не понравилось оказаться в вольере с курицами, которые клевали корм прямо с его обнаженного торса. Но куда страшнее было испытание в воде.

«Я сильно боялся конкурса с закрытой емкостью с водой. Мне пришлось туда нырнуть и какое-то время там пробыть, я боюсь глубины и закрытых помещений. А если это два в одном, то совсем катастрофа», — поделился Марвин с изданием «Вокруг ТВ».

Исполнитель хитов «Тысяча причин», «Не надо быть сильной» заранее не готовился к проекту. Шоу помогло Марвину справиться со своими страхами и выйти победителем.

У вокалиста сложились теплые отношения с другими участниками программы — солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко, самой сильной женщиной страны Оксаной Кошелевой, DJ Грувом.

Ранее Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Это событие произошло в Африке на свадьбе их общей знакомой.