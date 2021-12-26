Корабли Балтфлота «Минск» и «Королев» вернулись в Балтийск из дальнего морского похода

Балтийск, 26 декабря. Большие десантные корабли (БДК) Балтийского флота РФ прошли свыше 10 тысяч морских миль во время выполнения задач дальнего морского похода. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.

В сообщении пресс-службы флота отмечается, что во время дальнего похода экипажи кораблей «Минск» и «Королев» выполнили десятки учебно-боевых задач, провели учения с артиллерийскими стрельбами по морским и воздушным целям, а также отработали противовоздушную оборону.

«Экипажи больших десантных кораблей находились в походе 1,5 месяца, пронеся Андреевский флаг через Средиземное, Черное и Северное моря, а также Атлантический океан. Кораблями было пройдено свыше 10 000 морских миль, совершен заход в порт Тартус Сирийской Арабской Республики. Дальний поход кораблей проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России», — говорится в сообщении.

Известно, что в Балтийске состоялся торжественный митинг, посвященный встрече экипажей кораблей. В церемонии принимали участие представители командования флота, а также родные и близкие военнослужащих.

Ранее расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Балтийского флота РФ ликвидировали авиацию условного противника в ходе учений.