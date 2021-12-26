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Корабли Балтфлота «Минск» и «Королев» вернулись в Балтийск из дальнего морского похода

Армия
Корабли Балтфлота «Минск» и «Королев» вернулись в Балтийск из дальнего морского похода
Пресс-служба Балтийского флота

Балтийск, 26 декабря. Большие десантные корабли (БДК) Балтийского флота РФ прошли свыше 10 тысяч морских миль во время выполнения задач дальнего морского похода. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.

В сообщении пресс-службы флота отмечается, что во время дальнего похода экипажи кораблей «Минск» и «Королев» выполнили десятки учебно-боевых задач, провели учения с артиллерийскими стрельбами по морским и воздушным целям, а также отработали противовоздушную оборону.

«Экипажи больших десантных кораблей находились в походе 1,5 месяца, пронеся Андреевский флаг через Средиземное, Черное и Северное моря, а также Атлантический океан. Кораблями было пройдено свыше 10 000 морских миль, совершен заход в порт Тартус Сирийской Арабской Республики. Дальний поход кораблей проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России», — говорится в сообщении.

Известно, что в Балтийске состоялся торжественный митинг, посвященный встрече экипажей кораблей. В церемонии принимали участие представители командования флота, а также родные и близкие военнослужащих.

Ранее расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Балтийского флота РФ ликвидировали авиацию условного противника в ходе учений.

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корабли балтийский флот морской поход
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