Defense News: устаревшие самолеты ВВС США массово отправят на списание в 2022 году

Вашингтон, 26 декабря. Военно-воздушные силы США ждет крайне непростой 2022 год, поскольку придется отдать на металлолом огромное количество боевых самолетов, передает Defense News.

Проблемы с финансированием привели ВВС США к тому, что им придется лишиться большой части авиапарка боевых самолетов. По словам аналитиков издания, военных ждут сложные решения, связанные с необходимостью массово списывать технику, чтобы высвободить деньги на реализацию новых проектов.

При этом главной проблемой американской авиации остается отсутствие современных самолетов-заправщиков. Модели КС-46А уже безнадежно устарели, а образцы, которые должны их заменить, находятся на ранних стадиях разработки.

Ранее сообщалось, что ВВС США в 2022 году спишут более 160 самолетов, чтобы сэкономить деньги на модернизацию более современных моделей. Об этом рассказал аналитик Андрей Коц.