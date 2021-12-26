Звание «Ударное» в 2021 году получили свыше десяти подразделений ВВО

Владивосток, 26 декабря. Более десяти подразделений Восточного военного округа (ВВО) получили почетное наименование «Ударное» после успешно пройденной проверки за 2021 год. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что для получения звания «Ударное» подразделение должно было сдать ряд нормативов, среди которых основная дисциплина, упражнения по контрольной стрельбе из штатного стрелкового оружия и вождение бронетехники. Помимо этого, специальная комиссия учитывает общий уровень боевой подготовки личного состава и только после этого выносит вердикт, соответствует подразделение почетному званию или нет.

Известно, что в уходящем году звания «Ударное» удостоились подразделения ВВО, дислоцированные в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.

Ранее военнослужащие инженерно-разведывательной группы армейского корпуса Восточного военного округа отразили нападение отряда диверсантов условного противника во время учений на Сахалине.