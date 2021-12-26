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Звание «Ударное» в 2021 году получили свыше десяти подразделений ВВО

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 20:30
Армия
Звание «Ударное» в 2021 году получили свыше десяти подразделений ВВО
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Владивосток, 26 декабря. Более десяти подразделений Восточного военного округа (ВВО) получили почетное наименование «Ударное» после успешно пройденной проверки за 2021 год. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что для получения звания «Ударное» подразделение должно было сдать ряд нормативов, среди которых основная дисциплина, упражнения по контрольной стрельбе из штатного стрелкового оружия и вождение бронетехники. Помимо этого, специальная комиссия учитывает общий уровень боевой подготовки личного состава и только после этого выносит вердикт, соответствует подразделение почетному званию или нет.

Известно, что в уходящем году звания «Ударное» удостоились подразделения ВВО, дислоцированные в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.

Ранее военнослужащие инженерно-разведывательной группы армейского корпуса Восточного военного округа отразили нападение отряда диверсантов условного противника во время учений на Сахалине.

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