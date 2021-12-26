Кошкин о вбросах Франции про «ЧВК Вагнера» в Мали: Парижу не верят даже собственные СМИ

Топорная кампания Елисейского дворца по распространению ложных данных о работе «ЧВК Вагнера» на африканском континенте раздражает даже подконтрольные правительству Франции СМИ. Это говорит о начале разделения населения европейской страны, что стало следствием незрелой и недальновидной политики Эммануэля Макрона. Такое мнение в интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей озвучил военный аналитик, заведующий кафедрой социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее телеканал France 24 выпустил очередной выпуск передачи Truth or Fake («Правда или вымысел» — Прим. ФАН), в котором ведущие развенчали вбросы о переброске сотрудников российской частной военной компании на территорию Республики Мали. Журналисты тщательно проверяли публикации коллег, указывая на явные фейки и несоответствия тому, что происходило в реальности.

К примеру, одно из СМИ утверждало, что для отправки на территорию африканской страны операторов ЧВК использовался тяжелый транспортный самолет Ан-124-100. Сотрудники прессы сопроводили новость фотографией борта с откинутой кабиной, открывающей доступ к грузовому отсеку.

По рампе при этом спускался вертолет Ми-8. Естественно, сообщение вызвало ажиотаж в социальных сетях, набрало множество лайков и репостов. Однако France24 сообщает, что «доказательство» отправки россиян в Мали является откровенным вбросом.

Если внимательней присмотреться к снимку, то можно заметить, что доставку машины осуществляла авиакомпания «Полет». Вот только эта организация прекратила существование почти восемь лет назад, в 2014 году.

«Это фотография доставки Россией вертолета в Бурунди в 2004 году и так будет со всеми подобными утверждениями», — сообщила ведущая.

tvzvezda.ru / Prt Scr

Комментируя происходящее, заведующий кафедрой социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что мир наблюдает за «очень интересными процессами в Европе».

«Средства массовой информации во Франции не доверяют тем данным, которые спускаются из Елисейского дворца. По африканским государствам, по России и конкретно по «ЧВК Вагнера». Начался тренд по сворачиванию военного контингента Пятой республики на территории Черного континента, успехов мало и это чувствуют не только европейские журналисты, но уже и само общество. Их представители СМИ пытаются добиться объективности, они видят, что, по сути, Париж пытается обманывать как собственных жителей, так и международное сообщество, вводя санкции против российской ЧВК, которой в Мали просто нет. Россия помогает этой стране по линии военно-технического сотрудничества, а также доставляет туда гуманитарную помощь, подтверждая стремления Москвы оказать любую возможную помощь Бамако», — заявил собеседник ФАН.

По словам эксперта, во Франции СМИ делятся на два типа: объективные, то есть независимые, а также на ангажированные, которые существуют на субсидии властей, то есть обслуживают интересы действующего правительства и конкретно Макрона.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

«Пытаясь нивелировать угрозу от собственных решений, президент Пятой республики через подконтрольных журналистов пытается достичь хотя бы каких-то, хотя бы виртуальных успехов. Они истерически пытаются спасти себя громкими заявлениями: «мы сильны, да мы в любой момент вернемся в Африку и нас там примут, просто нам какая-то Россия, какой-то Вагнер пока мешают. Но еще раз повторю — нет там никаких ЧВК. Европа просто пытается противостоять России и усилению ее взаимодействия со странами континента. Так происходит от бессилия, от страха за собственные провалы и политическую неграмотность», — уверен Андрей Кошкин.

Усиление влияния Москвы на африканском континенте действительно раздражает коллективный Запад, который лишился возможности зарабатывать на проведении военных операций против террористов.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Накануне стало известно, что 15 европейских государств подписали коммюнике, в котором выразили сожаление о том, что переходные власти Мали заключили соглашение с российской частной военной компанией вместо того, чтобы финансово поддерживать собственные вооруженные силы.

«Там работают только наши летчики, которые доставляют Бамако воздушную ударную технику и стрелковое оружие для борьбы с радикалами, с которыми, кстати, не смогла справиться Франция и другие представители коллективного Запада. Кроме того, по гуманитарной линии, мы передаем детишкам Мали новогодние подарки и знаменитые тульские пряники. Это результат возобновившегося сотрудничества между нашими странами, которое идет еще со времен Советского Союза. Россия просто возвращается в Африку и это раздражает Европу», — считает аналитик.

Правительство в Бамако обратилось за помощью к Москве, ставшей надежным союзником для многих государств Черного континента. Это произошло после провала военной операции Пятой республики «Бархан», в результате которой группировки радикальных исламистов усилили позиции и распространились по территории всего региона.

Пресс-служба МИД РФ /

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров во время выступления на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что Мали — суверенное государство и имеет право самостоятельно выбирать, с какими странами заключать взаимовыгодные соглашения:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Такое положение дел, естественно, не устроило Париж, который на протяжении долгого времени считал Мали своей территорией, ставил во главе страны выгодных Елисейскому двору политиков. Он также занимался незаконной добычей природных ресурсов и прикрывал все это заботой о населении, проводя, по сути, бесполезную операцию «Бархан».

«Франция и отдельные государства Европы на протяжении последних лет экономически подпитывались за счет Организации Объединенных Наций, имитируя некую помощь правительству в Бамако и военные действия против боевиков. Но тут африканское государство начало возмущаться и понимать, что деньги выделяются, но не доходят до народа. Плюс желание сдвинуть с мертвой точки ситуацию в политическом плане развернуло страну в сторону Москвы, которая является прекрасным партнером. Это не понравилось Европе и поэтому появились заявления о ЧВК, хотя их там нет. Сейчас их используют как повод остановить усиление позиций России», — объяснил собеседник ФАН.

wikipedia.org / European Parliamen / CC BY 2.0

Аналитик уверен, что если коллективный Запад прислушается к желаниям Мали и других стран Черного континента, то поймет, что их правительства и армии смогут самостоятельно решить проблему распространения террористических группировок.

«Нужно дать региону возможность выстраивать суверенную политику и не вмешиваться в его внутренние дела. Если в Бамако хотят работать с Москвой, то Европа должна устраниться, отойти в сторону, а не пытаться манипулировать, обвинять во всех смертных грехах Россию, которая явно сделает больше для народа республики, чем все «помощники» из ЕС. Мы уже поставляем в Мали технику и гуманитарную помощь и дальше сотрудничество будет только развиваться. А все эти вбросы и фейки о ЧВК делаются для того, чтобы распиливать бюджет и наживаться на Африке», — заключил эксперт.

Ранее вооруженные силы африканской страны (FAMА) получили от России партию из четырех военно-транспортных вертолетов Ми-171, которые будут использоваться для нанесения ударов по позициям радикальных исламистов.

Авиация РФ также перебросила Бамако стрелковое вооружение и боеприпасы.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, Москва неоднократно передавала Бамако гуманитарные грузы. Накануне в аэропорт столицы африканской страны прибыл самолет с тульскими пряниками и подарками к Новому году для школьников и воспитанников детских садов.